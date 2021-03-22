مقتل ما لا يقل عن 22 في هجمات على قرية بالنيجر

المصدر: رويترز

قالت ثلاثة مصادر إن مسلحين قتلوا ما لا يقل عن 22 مدنيا في جنوب غرب النيجر أمس الأحد بعد أقل من أسبوع من قيام مسلحين مجهولين بقتل 58 قرويا في المنطقة نفسها.

وداهم المهاجمون ثلاث قرى بمنطقة تيلابري التي تتاخم مالي وبوركينا فاسو. وقال مصدر أمني إن مسلحين من تنظيم "داعش" شنوا الهجمات في حين لم يحدد مصدران محليان المسؤول عنها.

وينشط الفرع المحلي التابع لتنظيم "داعش" في المنطقة وأُلقي عليه بالمسؤولية في هجمات سابقة أودت بحياة عشرات المدنيين والجنود.

والعنف جزء من أزمة أمنية أوسع نطاقا في منطقة الساحل بغرب أفريقيا يغذيها أيضا إرهابيون على صلة بتنظيم القاعدة وميليشيات عرقية.

وأكد ألفوزازي ايسينتاج، رئيس بلدية المنطقة الريفية التي تتبعها القرى المتضررة لرويترز سقوط "قتلى كثيرين" لكنه لم يحدد عددهم.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز