الكرملين: روسيا تطمح دائما للأفضل لكن تستعد للأسوأ

المصدر: رويترز

قال الكرملين اليوم الجمعة إن موسكو تطمح دائما للأفضل لكنها تستعد للأسوأ، وذلك ردا على سؤال بشأن احتمال نشوب حرب باردة جديدة بين روسيا والولايات المتحدة.

ووصلت العلاقات بين البلدين إلى مستوى متدن جديد هذا الأسبوع بعدما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مقابلة إنه يعتقد أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "قاتل" وهو الأمر الذي دفع روسيا إلى استدعاء سفيرها من الولايات المتحدة. وعرض بوتين في وقت لاحق إجراء محادثات علنية على الإنترنت مع بايدن في الأيام المقبلة.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الجمعة إن عرض بوتين إجراء محادثات مع بايدن لا يزال قائما، مضيفا أن بوتين يمكنه فعل ذلك في أي وقت ملائم لبايدن وإن كان العرض لن يظل مطروحا للأبد.

وأضاف للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف "قال بوتين إنه على الرغم من كل شيء لا جدوى من دبلوماسية الصوت العالي وتبادل الانتقادات، لكن ثمة جدوى في مواصلة العلاقات".

وقال ردا على سؤال بشأن احتمال نشوب حرب باردة جديدة بين البلدين "نحن بالطبع نطمح دائما للأفضل، لكننا نستعد دائما للأسوأ. وفيما يتعلق بروسيا أوضح الرئيس بوتين رغبته في مواصلة العلاقات".

وتابع: "لكن بالطبع لا يمكننا إغفال تصريحات بايدن"، في إشارة لمقابلة بايدن مع قناة إيه.بي.سي يوم الأربعاء.

وخلال المقابلة وصف بايدن بوتين أيضا بأنه بلا قلب، وقال إنه سيدفع ثمن تدخله في انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر 2020 وهو ما ينفيه الكرملين.

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