زلات المترجمين تلطف الأجواء في محادثات الصين وأمريكا

المصدر: رويترز

وسط بداية محتدمة في أول محادثات مباشرة رفيعة المستوى بين الصين والولايات المتحدة في رئاسة جو بايدن، اقتنص كبار الدبلوماسيين في البلدين لحظات لتبادل المزاح.. حول المترجمين.

فبعد أن افتتح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المحادثات بتصريحات حادة في الاجتماع الذي انعقد بأحد فنادق مدينة أنكوراج الأمريكية، رد الدبلوماسي الصيني الكبير يانغ جيه تشي بخطاب مدته 15 دقيقة باللغة الصينية بينما كان الجانب الأمريكي ينتظر الترجمة.

وفي ختام كلمته ابتسم يانغ، مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية بالحزب الشيوعي الصيني، وقال "هذا امتحان للمترجم" في اللغة الإنجليزية.

وقال بلينكن إن المترجم يجب أن يحصل على علاوة.

ويتحدث يانغ، الذي تلقى تعليمه في بريطانيا وكان سفيرا للصين في واشنطن، الإنجليزية بطلاقة ومعروف أن المترجمين الصينيين يخشونه لتصحيحه كلماتهم أحيانا.

ويشتهر كل من يانغ وعضو مجلس الدولة وانغ يي الذي يشارك أيضا في المحادثات بدفاعهما العلني القوي عن الصين، إلا أن تسجيل فيديو انتشر على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي الصينية كشف جانبا أكثر بساطة للرجلين.

التفت وانغ وسأل يانغ وهما يسيران في ممر الفندق عما إذا كان قد تناول غداءه.

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