سامية حسن تؤدي اليمين رئيسة لتنزانيا

المصدر: رويترز

قال متحدث باسم الحكومة في تنزانيا إن سامية حسن نائبة الرئيس الراحل ستؤدي اليمين اليوم الجمعة رئيسة للبلاد في خطوة تاريخية ستجعل منها أول امرأة ترأس البلد الواقع في شرق أفريقيا.

وجاء توليها المنصب بعد الإعلان عن وفاة الرئيس جون ماغوفولي عن 61 عاما بسبب مرض في القلب يوم الأربعاء بعد مضي أكثر من أسبوعين على آخر ظهور علني له.

وكتب حسن عباسي المتحدث باسم الحكومة في تغريدة على تويتر صباح اليوم الجمعة أن نائبة الرئيس (61 عاما) ستؤدي اليمين في العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (07.00 بتوقيت غرينتش).

وبمقتضى الدستور يجب أن تتولى نائبة الرئيس المنصب للفترة المتبقية من ولاية ماغوفولي التي تبلغ خمس سنوات والتي بدأت العام الماضي بعد فوزه بولاية ثانية.

ودعت المعارضة أمس الخميس إلى أن تؤدي نائبة الرئيس اليمين بسرعة لتجنب فراغ دستوري في البلاد.

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