واشنطن تتهم في اجتماع ألاسكا الصينيين بـ"الغوغائية"

المصدر: أ ف ب

اتهمت الولايات المتحدة الصين بـ "الغوغائية" والتركيز على القيام بـ"استعراض بدلا من النقاشات الجوهرية"، وذلك في افتتاح اجتماع مع مسؤولين في وزارة الخارجية الصينية، امس الخميس في ألاسكا، هو الأول منذ انتخاب جو بايدن رئيسا.

وانتقد مسؤول أمريكي كبير في أنكوراج في ألاسكا، حيث يُعقد الاجتماع يومي الخميس والجمعة، بشكل خاص المسؤول الدبلوماسي بالحزب الشيوعي الصيني يانغ جيشي لأنه "انتهك البروتوكول على الفور" ببيانٍ افتتاحيّ طويل بدلاً من خطاب قصير مدته دقيقتان متفق عليه مسبقًا.

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