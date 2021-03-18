الحريري مستعدّ للقاء عون ودعوته لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة

المصدر: د ب أ

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري استعداده لزيارة قصر بعبدا ولقاء الرئيس ميشال عون، مشيرا إلى أنه سيطلب منه الدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى حال عجز عن توقيع تشكيلته الحكومية.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئيس الحريري مساء أمس الأربعاء رداً على رسالة رئيس الجمهورية التي وجهها إلى اللبنانيين مساء " تفاجأت، كما تفاجأ اللبنانيون جميعا، بفخامة الرئيس وهو يدعوني عبر كلمة متلفزة إلى القصر الجمهوري، من أجل التأليف الفوري للحكومة بالاتفاق معه وفق الآلية والمعايير الدستورية المعتمدة".

وأضاف "إني أجيبه بالطريقة نفسها إنني سأتشرف بزيارته للمرة السابعة عشرة فورا إذا سمح جدول مواعيده بذلك، لمناقشته في التشكيلة الموجودة بين يديه منذ أسابيع عديدة، والوصول الفوري إلى إعلان تشكيل الحكومة".

وتابع البيان: إذا وجد رئيس الجمهورية "نفسه في عجز عن توقيع مراسيم تشكيل حكومة اختصاصيين غير حزبيين قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، لوقف الانهيار الذي تعاني منه البلاد والعباد، فسيكون على فخامته أن يصارح اللبنانيين بالسبب الحقيقي الذي يدفعه لمحاولة تعطيل إرادة المجلس النيابي الذي اختار الرئيس المكلف والذي يمنعه منذ شهور طويلة عن إفساح مجال الخلاص أمام المواطنين، وأن يختصر آلامهم ومعاناتهم عبر إتاحة المجال أمام انتخابات رئاسية مبكرة".

واعتبر الحريري أن الانتخابات الرئاسية المبكرة "هي الوسيلة الدستورية الوحيدة القادرة على إلغاء مفاعيل اختياره من قبل النواب لرئاسة الجمهورية قبل خمسة أعوام، تماما كما اختاروني رئيسا مكلفا لتشكيل الحكومة قبل خمسة أشهر".

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