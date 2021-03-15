الاتحاد الأوروبي يخطط لبدء اتخاذ إجراءات قانونية ضد المملكة المتحدة اليوم

المصدر: د ب أ

تخطط المفوضية الأوروبية لبدء اتخاذ إجراءات قانونية ضد المملكة المتحدة، اليوم الاثنين، بشأن قرار الحكومة بتغيير، أحادي الجانب، لأجزاء من اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المتعلقة بأيرلندا الشمالية، بحسب ما ذكره شخص مطلع على المناقشات.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن الخطوة تمثل تصعيدا كبيرا في التوترات بين الجانبين، وذلك بعد ثلاثة أشهر فقط من خروج بريطانيا بصورة رسمية من السوق الاوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي.

وكان قد تم إجراء عمليات تفتيش على الحدود بين أيرلندا الشمالية والبر الرئيسي ببريطانيا، بعد أن تركت الاخيرة السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي في 31 من ديسمبر الماضي، لمراقبة البضائع التي تدخل الكتلة الاوروبية وتغادرها.

وقد تم القيام بذلك الترتيب للإبقاء على الحدود الحساسة سياسيا مفتوحة بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، التي مازالت عضوا في الاتحاد الأوروبي.

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