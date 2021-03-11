كوشنر يعتزم نشر كتاب عن ترامب

المصدر: رويترز

أعلن مصدر مطلع، أمس، أن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي كان مستشاراً كبيراً له، يعتزم إصدار كتاب عن خبراته في البيت الأبيض.

وقال المصدر إن الكتاب سيركز أساساً على الشرق الأوسط، ويتناول أيضاً موضوعات إصلاح السجون والاتفاقات التجارية والعلاقات الأمريكية الصينية وتعامل الولايات المتحدة مع جائحة فيروس كورونا، والأحداث المحيطة بوفاة الأمريكي الأسود جورج فلويد أثناء احتجازه على يد الشرطة.

وأضاف أن كوشنر "لا يسعى لتسوية حسابات، وإنما لتقديم سياق تاريخي، ومساعدة القراء على فهم كيف كان العمل في البيت الأبيض في عهد ترامب".

وتابع: "ستكون وجهة نظر مثيرة للاهتمام من شخص كانت معه محفظة ملفات واسعة النطاق، كان معايشاً لكثير من اللحظات الأكثر توتراً، لكنه بقي بعيداً عن الأضواء، بالبقاء وراء الكواليس والظهور المحدود في الإعلام".

كان كوشنر (40 عاماً) وزوجته إيفانكا، ابنة ترامب، قد انتقلا للعيش في ميامي بعد انتهاء عملهما في واشنطن.

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