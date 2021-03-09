الولايات المتحدة تمنح الفنزويليين وضع حماية مؤقت لمدة 18 شهرا

المصدر: د ب أ

قال مسؤول حكومي أمريكي ،الإثنين، إن واشنطن تخطط لمنح تصاريح إقامة مؤقتة للفنزويليين الذين فروا إلى الولايات المتحدة.

وذكرت وزارة الأمن الداخلي في بيان إن الوزير أليخاندرو مايوركاس يصنف فنزويلا في وضع الحماية المؤقتة لمدة 18 شهرا حتى سبتمبر 2022.

وسيسمح ذلك للمواطنين الفنزويليين، والأشخاص الذين ليس لديهم جنسية والذين أقاموا في فنزويلا مؤخرا - والذين يعيشون حاليا في الولايات المتحدة بتقديم طلبات أولية لينطبق عليهم ذلك الوضع إذا استوفوا متطلبات التأهل لذلك.

كما يسمح أيضا للأشخاص الذين يتمتعون بهذا الوضع بالعمل في البلاد. وتقدر حكومة الولايات المتحدة أنها ستحصل على حوالي 320 ألف طلب.

وقال مايوركاس: "تكشف الظروف المعيشية في فنزويلا عن دولة في حالة اضطراب، وغير قادرة على حماية مواطنيها".

وأوضح مسؤول آخر أيضا أن إدارة الرئيس جو بايدن ترغب في إعادة النظر في العقوبات التي فرضتها إدارة سلفه دونالد ترامب على فنزويلا.

وقال المسؤول: "علينا الاعتراف هنا بأن العقوبات أحادية الجانب على مدى السنوات الأربع الماضية لم تنجح في تحقيق نتيجة انتخابية في البلاد".

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