ترامب يدعو اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري لعدم استخدام اسمه دون موافقته

المصدر: د ب أ

طالب محامو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري وغيرها من الكيانات الجمهورية بالتوقف عن استخدام اسمه في رسائل البريد الإلكتروني والسلع والأشياء الخاصة بجمع الأموال دون إذنه، حسبما قال مصدر مطلع، وفقاً لما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم.

وتم إرسال رسائل الكف والمنع، التي أفادت بها صحيفة "بوليتيكو" لأول مرة، أول من أمس، إلى اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، ولجنة الكونغرس الجمهورية الوطنية، ولجنة مجلس الشيوخ الجمهورية الوطنية التي استخدمت ترامب في نداءات جمع الأموال.

وأرسلت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، أول من أمس، على سبيل المثال نداء بالبريد الإلكتروني يقول "الموعد النهائي لإضافة اسمك إلى بطاقة شكر الرئيس ترامب الرسمية يحل بعد ست ساعات فقط"، مشيرةً إلى "مدى صعوبة عمله في سبيل تقوية روابط العائلات الأمريكية".

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