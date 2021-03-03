لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي توافق على تولي بيرنز رئاسة سي.آي.إيه

المصدر: رويترز

أعلن السناتور الديمقراطي مارك وارنر رئيس لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ الأمريكي أن اللجنة وافقت يوم الثلاثاء بإجماع الآراء على ترشيح الرئيس جو بايدن للدبلوماسي المخضرم وليام بيرنز لمنصب مدير وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه).

وقال في بيان "تصويت الحزبين بأغلبية ساحقة لصالح (تعيين) السفير بيرنز لشهادة على مؤهلات المرشح التي لا جدال فيها للدور وعلى خبرته الطويلة في شؤون الأمن القومي والتزامه الجدير بالثناء بالعمل العام".

وعبر وارنر عن أمله في أن يتحرك المجلس بكامل هيئته "لتأكيد ترشيح السفير بيرنز دون أي إبطاء لا داعي له".

وكان بيرنز، وهو سفير سابق لدى روسيا ونائب سابق لوزير الخارجية، قال في جلسه تأكيد ترشيحه الشهر الماضي إن المنافسة مع الصين ومواجهتها من الأمور المهمة بالنسبة للأمن القومي الأمريكي.

وقال السناتور ماركو روبيو، أكبر عضو جمهوري بلجنة المخابرات في بيان "بعد لقاء السفير بيرنز تكون لدي اعتقاد بأنه يفهم طبيعة التهديد الصيني والتهديدات الأخرى التي تواجه أمتنا".

وتابع، إن من التهديدات "المألوفة" الأخرى التي تواجه الولايات المتحدة تلك التي تمثلها روسيا وكوريا الشمالية وإيران.

وأضاف أن التغير المناخي والقضايا الصحية العالمية والتهديدات الإلكترونية تشكل مخاطر كبيرة.

ومن القضايا المتعلقة بروسيا التي من المتوقع أن يتعامل معها بيرنز وغيره من رؤساء أجهزة المخابرات في بداية فترة إدارة بايدن تحقيق في هجمات إلكترونية على شبكات البيانات الحكومية الأمريكية والخاصة والمحلية.

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