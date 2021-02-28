احتجاجات على اعتقال مغني راب تتحول إلى أعمال عنف في برشلونة

المصدر: رويترز

اعتقل عشرة أشخاص في برشلونة اليوم السبت لاعتدائهم على رجال الشرطة في اضطرابات جديدة بسبب سجن مغني راب لتمجيده الإرهاب وإهانة العائلة المالكة في أغانيه.

واعتقل بابلو هاسيل، المعروف بأغانيه المعادية لمؤسسات الدولة، في 16 فبراير مما أثار الجدل حول حرية التعبير وفجر احتجاجات عنيفة في بعض الأحيان في برشلونة ومدريد.

وأدين هاسيل بسبب كلمات أغانيه وتغريدات تضمنت إشارات إلى جماعة إيتا الانفصالية بإقليم الباسك والإساءة للملك الإسباني السابق خوان كارلوس وتشبيه القضاة الإسبان بالنازيين.

وطاردت الشرطة في برشلونة مساء السبت المتظاهرين بعد أن رشقوها بالزجاجات وأشعلوا النار في سيارة تابعة لقوات الأمن وحطموا واجهات المتاجر والبنوك.

وسلطت قضية هاسيل الضوء على حرية التعبير في إسبانيا، مما دفع الحكومة إلى إعلان أنها ستخفف من قوانين حرية التعبير.

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