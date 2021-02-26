وفاة "أبو الأمة" في بابوا غينيا الجديدة

المصدر: رويترز

توفي مايكل سوماري، أول رئيس وزراء لبابوا غينيا الجديدة، عن 84 عاما، حسبما قالت ابنته اليوم الجمعة.

قاد سوماري، المعروف باسم "أبو الأمة"، الأرخبيل الواقع في المحيط الهادي إلى الاستقلال عن أستراليا العام 1975 وشغل منصب رئيس الوزراء أربع مرات.

وقالت ابنته بيثا سوماري في بيان إنه تم تشخيص إصابته بسرطان البنكرياس في أوائل فبراير.

وأضافت أن الكثير من مواطني بابوا غينيا الجديدة كانوا يعتبرون والدها "الأب والجد".

وقبل الاستقلال، كان سوماري رئيس وزراء إقليم بابوا غينيا الجديدة الخاضع للإدارة الأسترالية.

وكتب رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون تغريدة اليوم الجمعة، قال فيها إن سوماري هو الأب المؤسس لبابوا غينيا تنعم بالديمقراطية والاستقلال وكان "صديقا عظيما" لأستراليا.

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