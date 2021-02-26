رئيس بعثة فنزويلا لدى الاتحاد الأوروبي شخص غير مرغوب فيه

المصدر: د ب أ

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أن رئيس بعثة فنزويلا لدى التكتل شخص غير مرغوب فيه، وفقا لبيان نشره المجلس على موقعه على الإنترنت.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن هذه الخطوة تأتي ردا على قرار حكومة فنزويلا بإعلان رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدي البلاد كشخص غير مرغوب فيه.

واعتبر الاتحاد الأوروبي إعلان فنزويلا غير مبرر تماما ويتعارض مع هدف الاتحاد الأوروبي المتمثل في تطوير العلاقات وبناء الشراكات في بلدان ثالثة.

كانت حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد أعلنت أول أمس الأربعاء أن سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى البلاد إيزابيل بريلهانت بيدروسا شخص غير مرغوب فيه" وأمهلتها 72 ساعة لمغادرة البلاد.

وجاء القرار ردا على تمديد الاتحاد الأوروبي العقوبات على مؤيدين للرئيس مادورو.

واستهدف قرار الاتحاد الأوروبي، الذي نشر يوم الاثنين الماضي 19 من مؤيدي مادورو بعقوبات على خلفية اتهامات بارتكاب انتهاكات حقوقية واقتراف أعمال ضد الديمقراطية وسيادة القانون.

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