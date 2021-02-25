زعيم كوريا الشمالية يدعو جيش بلاده لانضباط أكبر

المصدر: رويترز

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم الخميس إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون رأس اجتماعا للجنة العسكرية المركزية، ودعا فيه لمزيد من الانضباط داخل الجيش.

ويتزامن الاجتماع مع حملة كيم لدفع حزب العمال الحاكم لتنفيذ أهداف جديدة للسنوات الخمس القادمة تم الكشف عنها في اجتماع نادر انعقد الشهر الماضي، منها زيادة القوة العسكرية ورفع درجة الردع النووي.

وتناول الاجتماع سلسلة من المشاكل تتعلق بالأنشطة السياسية والانضباط بين ضباط الجيش ودعا لتشديد القواعد للسيطرة على مثل هذه الأمور.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله إن تأسيس الانضباط الثوري داخل الجيش سيقرر بقاء الجيش ويحدد نجاح أنشطته أو فشلها.

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