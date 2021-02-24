"الشيوخ الأمريكي" يوافق على تعيين ليندا جرينفيلد سفيرة لدى الأمم المتحدة

المصدر: د ب أ

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الثلاثاء تعيين ليندا توماس جرينفيلد سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، بأغلبية 78 صوتا مقابل 21.

وعملت توماس جرينفيلد منذ فترة طويلة في السلك الدبلوماسي الأمريكي، وشغلت منصب مساعد وزير الخارجية لمكتب الشؤون الأفريقية من العام 2013 حتى أقالتها إدارة دونالد ترامب في العام 2017.

كما عملت سفيرة للولايات المتحدة في ليبيريا، وشغلت مناصب دبلوماسية في سويسرا وباكستان وكينيا وجامبيا ونيجيريا وجامايكا.

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