سويسرا تعتزم رفع القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت الحكومة السويسرية في برن اليوم الأربعاء أنها تعتزم إعادة فتح المتاجر والمتاحف وحدائق الحيوان والمتنزهات الترفيهية في بداية مارس المقبل كخطوة أولى للخروج من وضع الإغلاق الحالي بسبب فيروس كورونا.

وقال وزير الصحة آلان بيرسيه في مؤتمر صحفي أثناء إعلانه عن الخطة التي من المقرر أن تتم الموافقة عليها رسميا الأسبوع المقبل "إننا نبدأ من وضع إيجابي".

وانخفض عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا الجديد ودخول المستشفيات والوفيات ذات الصلة بالجائحة في الأسابيع الأخيرة.

وبلغ عدد حالات الاصابة بمرض كوفيد -19 الذي يسببه فيروس كورونا في الأسبوعين الماضيين 187حالة لكل 100 ألف نسمة ، وهذا المعدل أعلى من ألمانيا المجاورة ، ولكن أقل من معدلات الإصابة في فرنسا وإيطاليا.

وقالت الحكومة إنه في الخطوة الثانية ، يمكن أن تستأنف الفعاليات الثقافية والرياضية بمشاركة محدودة.

وسوف تبقى المطاعم مغلقة ، وسيظل أصحاب العمل تحت الأوامر للسماح بالعمل عن بُعد قدر الإمكان.

وقالت الحكومة إن سويسرا عانت من عجز قياسي في الميزانية بلغ 8ر15 مليار فرنك سويسري (6ر16 مليار دولار) العام الماضي ، حيث أدى الوباء إلى انخفاض عائدات الضرائب وإنفاق اموال دعم ضخمة لتخفيف تداعيات الوباء.

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