بيان مشترك غربي يندّد بالهجوم الصاروخي في العراق

المصدر: رويترز

أصدر وزراء خارجية أمريكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا بيانا مشتركا أمس الثلاثاء يدين "بأقوى العبارات" الهجوم الصاروخي، الذي وقع في شمال العراق، وأدى إلى مقتل متعاقد مدني وإصابة جندي أمريكي.

وجاء في البيان، الذي أصدره وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الفرنسي جان إيف لو دريان ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ووزير الخارجية البريطاني دومينيك راب "ستدعم حكوماتنا معا التحقيق الذي تجريه حكومة العراق بهدف محاسبة المسؤولين" عن الهجوم.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز