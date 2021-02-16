شاهد.. شرارات كهربائية ضخمة تتطاير عبر خطوط الكهرباء في لويزيانا

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

تطايرت شرارات كهربائية ضخمة عبر خطوط الكهرباء في لويزيانا في الولايات المتحدة الأمريكية التي تشهد موجة برد غير مسبوقة.

وتداولت مواقع إخبارية أمريكية فيديو للشرارات الكهربائية وهي تنتقل عبر خطوط الكهرباء مصدرة أصواتاً عالية.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية الأميركية قد حذرت الاثنين من أن موجة برد "غير مسبوقة" ستجتاح الولايات المتحدة في بداية الأسبوع مصحوبة برياح قطبية ستؤدي إلى انخفاض حاد في درجات الحرارة.

منذ أيام، تشهد البلاد من الساحل الشرقي إلى الساحل الغربي، سقوط أمطار متجمدة وثلوج وهبوب عاصفة ثلجية.

وشلت العاصفة الشتوية غير المسبوقة المناطق الجنوبية وأدت إلى انقطاع الكهرباء في تكساس التي عادة ما تسجل ارتفاعا في درجة الحرارة ، مما ترك الملايين بدون تدفئة.

شاهد.. شرارات كهربائية ضخمة تتطاير عبر خطوط الكهرباء في لويزياناhttps://t.co/8XfbUWTclZ#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/70hqvQULzN — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 16, 2021

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