زلزال عنيف يهزّ عاصمة فانواتو

المصدر: أ ف ب

ضرب زلزال عنيف بقوة 6,2 درجة اليوم الثلاثاء مدينة بورت فيلا عاصمة أرخبيل فانواتو في المحيط الهادئ، وفق ما أفاد المعهد الأمريكي للرصد الجيولوجي، في حين لم يصدر أي تحذير من خطر حصول تسونامي.

وقال المعهد إنّ مركز الزلزال يقع على عمق 10 كيلومترات فقط وعلى بُعد 90 كلم غرب العاصمة بورت فيلا، علماً بأنّه كان قد أفاد في بادئ الأمر بأنّ قوة الزلزال بلغت 6,7 درجة قبل أن يعود ويخفّضها.

وقال الصحافي المحلّي دان ماكغاري في تغريدة على تويتر "يا إلهي، لم أشعر بمثل هذا الأمر منذ سنوات. قلبي لا يزال يرتجف".

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