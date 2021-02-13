الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح استدعاء الشهود في مساءلة ترامب

المصدر: أ ف ب

صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي السبت لصالح السماح بالاستماع إلى الشهود في إطار محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب، ما شكّل ضربة للجمهوريين الذين كانوا يأملون في تسريع الإجراءات وتبرئته.

وصوّت خمسة جمهوريين إلى جانب جميع الديموقراطيين الخمسين لصالح الاستماع للشهود، بعدما أشار الديمقراطيون الذين يديرون العملية إلى نيتهم إصدار مذكرة تنص على استدعاء جايمي هيريرا بيوتلر، النائبة التي أفادت عن حصول اتصال بين زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي والرئيس السابق اثناء الاعتداء على مبنى الكابيتول في 6 يناير.



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