الهند والصين تتفقان على سحب القوات من منطقة حدودية متنازع عليها

المصدر: رويترز

قال وزير الدفاع الهندي اليوم الخميس إن الهند والصين اتفقتا على سحب قواتهما من منطقة بحيرة متنازع عليها بغرب الهيمالايا، في انفراجة بعد مواجهة استمرت أشهر على الحدود بين البلدين.

وأبلغ راجنات سينغ البرلمان أن الاتفاق تم التوصل إليه بعد عدة جولات من المحادثات بين القادة العسكريين والدبلوماسيين من البلدين.

وقال إن "محادثاتنا المستمرة مع الصين أدت إلى اتفاق حول فك الارتباط على الضفتين الشمالية والجنوبية لبحيرة بانجونج".

وذكرت وزارة الدفاع الصينية أن قوات البلدين بدأت في الانسحاب من على ضفتي البحيرة أمس الأربعاء.

بدأت المواجهة في أبريل العام الماضي عندما قالت الهند إن القوات الصينية توغلت في الجانب التابع لنيودلهي من خط السيطرة الفعلية في منطقة لاداخ في غرب الهيمالايا.

وقالت بكين إن قواتها كانت تعمل في منطقة تابعة لها واتهمت حرس الحدود الهندي بارتكاب أفعال استفزازية.

وقال سينغ إن الحكومة الهندية أبلغت بكين أن تحركات القوات الصينية أضرت بشدة بالسلم والاستقرار في المنطقة مضيفا أن العلاقات الثنائية تأثرت سلبا.

وأضاف أنه بمجرد أن يكتمل فك الارتباط في منطقة بحيرة بانجونج، سيجتمع قادة عسكريون في غضون 48 ساعة لمناقشة الانسحاب من مناطق أخرى.



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