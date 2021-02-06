حكام ميانمار يأمرون بحجب تويتر وإنستغرام حتى إشعار آخر

المصدر: رويترز

قالت شركة الاتصالات النرويجية تيلينور إن حكام ميانمار العسكريين أمروا شركات اتصالات الهواتف المحمولة ومقدمي خدمات الإنترنت بحجب خدمات تويتر وإنستغرام بالبلاد حتى "إشعار آخر".

وكانت الحكومة أمرت أمس الخميس شركات الإنترنت بحجب الدخول على فيسبوك حتى السابع من فبراير.

ويبلغ عدد مستخدمي فيسبوك نصف عدد السكان البالغ 54 مليون نسمة.

ولم ترد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى الآن على طلب للتعليق، لكنها قالت في السابق إنها حجبت فيسبوك من أجل "الاستقرار".

ولم ترد تويتر أيضا على طلبات للتعليق.

وأكد متحدث باسم فيسبوك حجب إنستغرام. وقال لرويترز "نحث السلطات على إعادة الاتصال ليتمكن الناس في ميانمار من التواصل مع أسرهم وأصدقائهم والوصول إلى المعلومات المهمة".

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