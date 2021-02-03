ردّ أمريكي فاتر على اقتراح إيراني بشأن العودة للاتفاق النووي

المصدر: رويترز

ردت الولايات المتحدة بفتور أمس الثلاثاء على اقتراح إيراني يتضمن اتخاذ واشنطن وطهران خطوات متزامنة للعودة إلى الاتفاق النووي، وقالت إنه لا تزال هناك خطوات يتعين اتخاذها قبل أن تبدأ الولايات المتحدة في التحدث مع الإيرانيين أو قبول مقترحاتهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس "لم نجر أية مناقشات مع الإيرانيين ولا أتوقع أن نشرع في ذلك قبل المضي قدما في تلك الخطوات الأولية"، في إشارة إلى مشاورات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الحلفاء والشركاء والكونغرس الأمريكي.

وأضاف "هناك (الكثير) من الخطوات في تلك العملية... قبل أن نصل إلى النقطة التي سنشارك فيها على نحو مباشر مع الإيرانيين ونكون على استعداد لقبول أي نوع من المقترحات".

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