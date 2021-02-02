مقتل وإصابة 5 من عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي

المصدر: د ب أ

لقي اثنان من عناصر مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي حتفهما وأصيب ثلاثة آخرين بعد تنفيذ مذكرة تفتيش في صنرايز بولاية فلوريدا صباح اليوم "الثلاثاء"، حسبما أفاد المكتب.

وجاءت المذكرة في إطار قضية تتعلق بالعنف ضد الأطفال. وقد قتل المشتبه به في الحادث أيضا.

ويقوم مكتب التحقيقات الاتحادي بمراجعة حادث إطلاق النار الذي وقع حوالي الساعة 6 صباحا "11 بتوقيت جرينتش".

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي في بيان "توفي اثنان من عناصر مكتب التحقيقات الاتحادي وأصيب ثلاثة. ونقل مصابان الى المستشفى وهما في حالة مستقرة."

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