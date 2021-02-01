زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب ولاية إزمير التركية

المصدر: د ب أ

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم الاثنين، ولاية إزمير غربي تركيا.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" التركية، في بيان، أن الزلزال وقع في تمام الساعة الثامنة و 46 دقيقة صباحا بالتوقت المحلي.

وأضافت في البيان، الذي نقلته وكالة "الأناضول" التركية، أن الزلزال وقع على عمق 20.69 كيلو متر تحت سطح الأرض.

وأشارت "آفاد" إلى أن الزلزال أعقبته هزة ارتدادية بعد دقيقة واحدة، بلغت قوتها 4.8 درجة وعمقها سبعة كيلو مترات.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الزلزال تسبب في خسائر.

وتقع تركيا على خطوط صدع زلزالية رئيسية. وسبق أن ضربتها زلازل مدمرة، كان أحدها بالقرب من اسطنبول في عام 1999 ، وأسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص.

كما وقع في نهاية تشرين أول/أكتوبر الماضي زلزال بقوة 6ر6 درجة على مقياس ريختر، قبالة ساحل قضاء "سفري حصار" بولاية إزمير غربي البلاد، وأسفر عن مقتل 115 شخصا، وإصابة 1034 آخرين.

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