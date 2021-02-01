جيش ميانمار يعلن حالة الطوارئ بعد اعتقاله قادة الحكومة وواشنطن تتوعّد

المصدر: وكالات

أعلن جيش ميانمار حالة الطوارئ لمدة سنة اليوم الاثنين، وقال إنه اعتقل عددا من كبار زعماء الحكومة ردا على تزوير في الانتخابات العامة العام الماضي.

وقال الجيش على تلفزيون مملوك للجيش إن السلطة نقلت إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنرال مين أونجغ هليانغ.

في غضون ذلك، طالبت الولايات المتحدة بإطلاق سراح القادة الذين اعتقلهم الجيش الميانماري ، بمن فيهم رئيسة حكومة الأمر الواقع أونغ سان سو تشي، متوعّدةً بالردّ في حال رفض الجيش ذلك.

وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان إنّ "الولايات المتحدة تُعارض أيّة محاولة لتغيير نتائج الانتخابات الأخيرة أو عرقلة التحوّل الديمقراطي في بورما، وستتخذ إجراءات (...) إذا لم يتم التراجع عن هذه الخطوات (الاعتقالات)".

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