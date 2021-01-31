اتهام عضوين من "براود بويز" باقتحام الكابيتول

المصدر: د ب أ

أعلن ممثلو الادعاء في ولاية كولومبيا الأمريكية، مساء أمس، أنه تم توجيه لائحة اتهام تتعلق باقتحام مبنى الكابيتول في وقت سابق من هذا الشهر إلى اثنين من أعضاء جماعة "براود بويز" اليمينية المتطرفة.

وقال مكتب المدعي العام الأمريكي في مقاطعة كولومبيا إن الرجلين من نيويورك، وعمرهما 31 و43 عاماً، متهمان بالتآمر والاضطراب المدني والدخول غير القانوني إلى مبانٍ أو أراضٍ محظورة، من بين تهم أخرى.

ويواجه الرجل البالغ من العمر 43 عاماً تهماً إضافية، من بينها سرقة ممتلكات عامة، والاعتداء على الضباط ومقاومتهم أو إعاقتهم وتدمير ممتلكات حكومية.

وألقي القبض على الرجلين في البداية يومي 12 و15 يناير، وهما عضوان في جماعة "براود بويز" اليمينية المتطرفة وفقاً لوثائق الاتهام.

وهاجم حشد من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، الذين يتسمون بالعنف، مبنى الكابيتول في واشنطن في 6 يناير، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص.

واكتسبت جماعة "براود بويز" شهرة ملحوظة بعد المناظرة الرئاسية الأمريكية الأولى في أكتوبر، عندما تحدث ترامب مباشرة إلى أعضاء الجماعة، وطلب منهم "الوقوف إلى جانبه ودعمه".

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