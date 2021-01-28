إندونيسيا تعيد حملة لتحديد النسل لإبطاء نموها السكاني

المصدر: د ب أ

ذكر تقرير إخباري اليوم الخميس، أنه من المقرر أن تعيد السلطات الإندونيسية تجديد حملة تهدف إلى الحد من عدد الأطفال داخل الأسرة إلى طفلين فقط، في محاولة منها لإبطاء نموها السكاني.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للانباء عن الرئيس الاندونيسي، جوكو ويدودو، قوله في خطاب ألقاه اليوم الخميس، إنه في إطار برنامج تم تجديده لتعزيز حياة أسرية صحية، تخطط الحكومة لخفض معدل الخصوبة في البلاد إلى 2.1 خلال أربعة أعوام، بدلا من المعدل الذي تم تسجيله في عام 2020، وهو 2.26 طفل.

وأوضح الرئيس الاندونيسي أن ذلك يعني أن الأسرة - من الناحية المثالية - يجب ألا يكون لديها أكثر من طفلين.

وسيمكن هدف الخصوبة الجديد الدولة صاحبة رابع أكبر تعداد سكاني في العالم، من الحفاظ على عدد سكانها عند المستويات الحالية.

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