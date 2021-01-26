مجلس الشيوخ الأمريكي يقر ترشيح بلينكن وزيرا للخارجية

المصدر: رويترز

أقرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي أمس الاثنين ترشيح الدبلوماسي المخضرم أنتوني بلينكن وزيرا للخارجية، مما يمهد الطريق أمام نظر المجلس بكامل هيئته ترشيحه في وقت قريب ربما هذا الأسبوع.

وصوتت اللجنة لصالح مرشح الرئيس جو بايدن للمنصب بواقع 15 صوتا مقابل ثلاثة.

ويشغل دانيال سميث، مدير معهد الخدمة الخارجية السابق، موقع وزير الخارجية بالإنابة في الوقت الحالي.

وبلينكن من المقربين من بايدن منذ فترة طويلة، وسبق أن أيد مجلس الشيوخ ترشيحه مرات أحدثها لدى توليه دور الرجل الثاني في وزارة الخارجية في إدارة الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما، عندما كان بايدن نائبا للرئيس.

ومن المتوقع أن يفوز بلينكن بسهولة بتأكيد مجلس الشيوخ المكون من 100 عضو ينقسمون مناصفة بين الديمقراطيين والجمهوريين، لكن يسيطر عليه رفاق بايدن الديمقراطيون لأن نائبة الرئيس كاملا هاريس يمكن أن ترجح أي تعادل محتمل في الأصوات.

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