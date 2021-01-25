أول محادثة هاتفية بين ماكرون وبايدن وتوافق على التعاون في ملفات إقليمية

المصدر: رويترز

ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء أمس الأحد أن بلاده ستتعاون مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني والوضع في لبنان.

جاء ذلك خلال أول محادثة هاتفية له مع الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.

وقال ماكرون إنه لاحظ تقاربا كبيرا مع بايدن في وجهات النظر، لا سيما إزاء جائحة فيروس كورونا وقضايا الأمن الدولي.

وأضاف أن البلدين سيتعاونان في مجال الصحة في إطار منظمة الصحة العالمية، وخصوصا فيما يتعلق بدعم الدول الأكثر تضررا من الجائحة.

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