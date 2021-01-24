رجل من تكساس متهم بتهديد نائبة في الكونغرس بالقتل

المصدر: رويترز

كشفت وزارة العدل الأمريكية عن توجيه اتهامات قبل أيام إلى رجل من ولاية تكساس أفادت تقارير بأنه اقتحم مبنى الكونغرس في السادس من يناير الجاري، وهدد على مواقع التواصل الاجتماعي بقتل النائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو كورتيز.

وطالب ممثلو الادعاء أحد القضاة، أول من أمس، بإبقاء جاريت ميلر قيد الاحتجاز إلى حين مثوله أمام محكمة.

وكشف المدعون عن توجيه خمس تهم جنائية إلى ميلر يوم الأربعاء أمام محكمة مقاطعة كولومبيا منها تهديدات بالقتل.

وضم ملف القضية صوراً لمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي يُتهم ميلر بكتابتها، ويعلن فيها، على ما يبدو، شروعه في رحلة إلى مبنى الكونغرس، وتهديده بقتل أوكاسيو كورتيز، إضافة إلى أحد أفراد شرطة الكونغرس.

وقال ممثلو الادعاء إن ميلر وجه تهديدات عديدة على الإنترنت، قال، في واحدة منها: "في المرة المقبلة سنأتي بالبنادق"، وذلك في لقطات مصورة نُشرت على "تويتر" لمثيري شغب وهم يغادرون أحد أبنية الكونغرس.

ولم يتسنَّ حتى الآن الوصول إلى المتحدثة باسم أوكاسيو كورتيز للتعليق.

وألقت السلطات القبض على ميلر يوم الأربعاء، ومن المقرر مثوله أمام المحكمة يوم الاثنين.

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