لقاح كورونا يقيل رئيس أركان الجيش الإسباني

المصدر: رويترز

استقال الجنرال ميجيل أنخيل فيارويا، رئيس أركان الجيش الإسباني، اليوم، بعد تقارير عن حصوله على لقاح كوفيد-19 قبل الفئات التي لها الأولوية، لينضم بذلك إلى عدد من المسؤولين الذين أثاروا غضباً عاماً بسبب تقارير عن تجاوز دورهم في الحصول على التطعيم.

وكانت وزيرة الدفاع مارجاريتا روبليس قد طلبت من فيارويا توضيحات بعد تقارير إعلامية يوم الجمعة أفادت بحصوله على التطعيم.

وأصدرت وزارة الدفاع بياناً بشأن استقالة فيارويا، لكنها لم تقر صراحة بحصوله على التطعيم.

وقالت الوزارة إن الجنرال "لم يقصد قط الاستفادة من الامتيازات غير المبررة التي تضر بصورة القوات المسلحة وتشكك في شرف الجنرال".

وقالت الوزارة إن فيارويا "اتخذ قرارات اعتقد أنها صحيحة"، لكنها "أضرت بالصورة العامة للقوات المسلحة".

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