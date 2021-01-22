زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب الفلبين

المصدر: د ب أ

ذكر معهد علوم البراكين والزلازل بالفلبين أن زلزالا بقوة 7.1 درجات ضرب إقليم "دافاو اوكسيدانتال" الليلة الماضية، طبقا لما ذكرته صحيفة "مانيلا تايمز" الفلبينية اليوم الجمعة.

وكان مركز الزلزال، الذي حدث في الساعة الثامنة و23 مساء قد وقع بمنطقة "جوسا أباد سانتوس" وعلى عمق 111 كيلومترا، حسب المعهد في نشرة، صدرت في الساعة العاشرة مساء امس في موقعه الالكتروني.

وتابع المعهد أنه من المتوقع حدوث هزات ارتدادية.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن حدوث أضرار.

وتقع الفلبين على حلقة النار في المحيط الهادئ، حيث يحدث حوالي 90 % من الزلازل على مستوى العالم.

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