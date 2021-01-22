النواب الأمريكي قد يطلب محاكمة ترامب اليوم

المصدر: رويترز

قال مصدر مطلع إن مجلس النواب الأمريكي قد يرفع طلبا إلى مجلس الشيوخ بمحاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب بتهمة التحريض على تمرد وذلك في عملية قد تفضي إلى منعه من السعي للرئاسة مجددا.

وقال المصدر لرويترز إن مجلس النواب قد يرفع الجمعة إلى مجلس الشيوخ مادة المساءلة التي وافق عليها قبل أيام.

وقال السناتور الديمقراطي ديك دوربين ثاني أكبر الديمقراطيين بمجلس الشيوخ إنه يتوقع تقديم المادة "خلال يوم أو اثنين".

وأحجمت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي عن الرد على أسئلة الصحفيين بشأن موعد تقديم الاتهام وهو إجراء استهلالي أساسي لبدء ما قد تصبح أول محاكمة بمجلس الشيوخ لرئيس سابق.

وفي ظل ضغوط من الرئيس الجديد جو بايدن لاستصدار موافقات مجلس الشيوخ على ترشيحات أعضاء الحكومة الجديدة وموافقة الكونغرس على مشروع حزمة المساعدات لتخفيف آثار فيروس كورونا، قال دوربين لشبكة "إم.إس.إن.بي.سي" أمس الخميس إنه سيتعين على الديمقراطيين "اتخاذ قرار بشأن كيفية (تمرير الاتهام) في ظل جدول مزدحم لكنه أولوية".

وقال دوربين للصحفيين أيضا في مبنى الكونغرس إنه لم يتضح بعد هل سيعقد مجلس الشيوخ "محاكمة كاملة بأدلة وشهود" أم مجرد إجراء "متعجل".

وأصبح ترامب أول رئيس أمريكي يواجه المساءلة مرتين بعد تصويت في مجلس النواب قبل أيام. واتهم المجلس ترامب بتحريض مؤيديه على اقتحام مبنى الكونجرس (الكابيتول) في السادس من يناير في محاولة فاشلة لمنع الكونغرس من إقرار فوز بايدن رسميا بالرئاسة.

وخسر ترامب الجمهوري الانتخابات الرئاسية في نوفمبر أمام الديمقراطي جو بايدن الذي تولى السلطة أول أمس الأربعاء.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز