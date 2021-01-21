البيت الأبيض يكشف عن أول اتصال يجريه بايدن مع زعيم أجنبي

المصدر: رويترز

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي يوم الأربعاء إن أول اتصال هاتفي للرئيس الأمريكي جو بايدن مع زعيم أجنبي سيكون مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يوم الجمعة.

وخلال أول إفادة لها، قالت ساكي إن الزعيمين سيناقشان القضايا الثنائية فضلا عن مناقشة إلغاء بايدن للتصريح ببناء خط أنابيب كيستون.

وانتقلت الرئاسة إلى بايدن (78 عاما)، الذي أصبح أكبر الرؤساء الأميركيين سنا في التاريخ، خلال مراسم مصغرة في واشنطن لم تشهد القدر المعتاد من الأجواء الاحتفالية بسبب الجائحة والمخاوف الأمنية بعد الهجوم الذي شنه أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في السادس من يناير.

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