تحذير من الصحة العالمية بشأن موارد المستشفيات

المصدر: د ب أ

حذرت منظمة الصحة العالمية ، الثلاثاء، من أن موارد المستشفيات في مناطق من أمريكا الشمالية والجنوبية تتعرض لضغوط شديدة بسبب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وقالت كلاريسا إيتيان، مديرة منظمة الصحة للبلدان الأمريكية: "تعمل العديد من المستشفيات في جميع أنحاء منطقتنا، وخاصة في أمريكا الشمالية والجنوبية، بأقصى طاقتها أو قريبة من ذلك".

يشار إلى أن منظمة الصحة للبلدان الأمريكية هي الهيئة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية للأمريكتين.

وأشارت إيتيان إلى ارتفاع معدلات الإشغال في وحدات العناية المركزة ونقص الأكسجين في بعض المناطق و "الارتفاع المستدام" في الحالات التي تضغط على المرافق.

وأضافت: "شهدنا الأسبوع الماضي أكثر من 2.5 مليون إصابة جديدة بكوفيد 19 في منطقة الأمريكتين، أي أكثر من نصف جميع الإصابات العالمية.

وخلال الفترة نفسها، توفي 42 ألفا من الأمريكتين بسبب الجائحة".

يذكر أن الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك من أكثر الدول تضررا في المنطقة.

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