رفع قرار إغلاق الكابيتول الأمريكي واحتواء حريق قريب

المصدر: رويترز

أغلقت السلطات مجمع الكونغرس الأمريكي (الكابيتول) لنحو ساعة اليوم الاثنين بدافع الحذر البالغ إثر اندلاع حريق قريب، مما يبرز حالة القلق الأمني قبل يومين من تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وقالت شرطة الكابيتول في بيان إنه تم رفع قرار الإغلاق واحتواء الحريق القريب.

وقال جهاز الخدمة السرية على تويتر "انطلاقا من الحذر البالغ، تم إغلاق مجمع الكابيتول الأمريكي مؤقتا. لا خطر على الجمهور".

وجاء قرار الإغلاق بعد هجوم شنه أنصار للرئيس دونالد ترامب على الكابيتول يوم السادس من يناير وبعد أن دعا بعضهم إلى موت نائبه مايك بنس الذي كان يرأس جلسة التصديق على فوز بايدن في انتخابات الثالث من نوفمبر.

وكانت شرطة الكابيتول قد قالت في وقت سابق إن قائدها بالإنابة أغلق احترازيا المجمع الذي يضم مبنى الكابيتول وأفنيته وعددا من المباني.

وقالت إدارة الإطفاء بالمدينة على تويتر إن فرقها أخمدت حريقا في مكان مفتوح قرب مجمع الكابيتول.

وتابعت "لا إصابات... هذا هو مصدر الدخان الذي رآه كثيرون".

وقال شاهد من رويترز إنه تم إدخال المشاركين في التدريب على مراسم التنصيب إلى داخل مبنى الكابيتول وأماكن مغلقة أخرى.

ومن المقرر تنصيب بايدن يوم الأربعاء.

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