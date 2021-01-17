نائبة الرئيس الأمريكي المنتخبة تستقيل غداً من منصبها في الكونجرس

المصدر: رويترز

قال مساعدون مطلعون على خطط نائبة الرئيس الأمريكي المنتخبة كاملا هاريس إنها ستستقيل غدا الاثنين من عضوية مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا استعدادا لتنصيبها يوم الأربعاء مع الرئيس المنتخب جو بايدن.

واختار جافين نيوسوم حاكم كاليفورنيا سكرتير الولاية أليكس باديلا لاستكمال ما بقي من مدة عضوية كاملا والتي قد يتم خلالها محاكمة الرئيس دونالد ترامب بعد إتمام إجراءات مساءلته لثاني مرة في مجلس النواب.

وقال مساعد إن من غير الواضح على الفور مع ذلك متى سيشغل باديلا المقعد.

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