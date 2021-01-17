الأغزر منذ 20 عاماً.. الثلوج تتسبب بوفاة شخصين في سويسرا

المصدر: د ب أ

أعلنت الشرطة السويسرية، اليوم الأحد، أن شخصين لقيا حتفهما جراء تساقط الثلوج بغزارة في جبال الألب مما أدى إلى انهيارات ثلجية في البلاد استدعت عدة عمليات إنقاذ.

وأضافت الشرطة إن متزلجا /49 عاما/ لقي حتفه في قرية أوبرفالد بعد أن دفنه بين الجليد المتراكم.

وأصيب رياضي بجروح شديدة، وتم إنقاذ شخص دون أن يصاب بجروح.

وذكرت الشرطة أن البحث توقف عن أشخاص آخرين ربما دفنوا بسبب الانهيارات الثلجية مساء اليوم.

وأفادت تقارير إعلامية بأن شخصا واحدا على الأقل لا يزال مفقودا بعد الإبلاغ عن انهيارات ثلجية في مناطق أخرى.

ومنذ منتصف الأسبوع الماضي، تتساقط الثلوج بشكل غزيرا يحدث عادة إلا كل 20 عاما أو نحو ذلك في المنطقة، ووصل إلى مترين في جبال الألب السويسرية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من أن 50 سنتيمترا أخرى من الثلوج قد تتساقط خلال الليل، مما يزيد من خطر حدوث انهيارات ثلجية في جبال الألب.

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