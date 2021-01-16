دول أوروبية تحذّر إيران من قرار تخصيب اليورانيوم

المصدر: رويترز

حذرت دول أوروبية، اليوم، إيران من بدء العمل على إنتاج وقود يعتمد على معدن اليورانيوم من أجل مفاعل أبحاث.

وأوضحت أن ذلك يتعارض مع الاتفاق النووي المبرم عام 2015، مؤكدةً أنه ليس له مناحٍ مدنية وينطوي على جوانب عسكرية خطيرة.

وقالت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، في بيان مشترك: "نحث إيران بقوة على إنهاء هذا النشاط، والعودة إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني) دون تأخير، إذا كانت جادة في الحفاظ على هذا الاتفاق".

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