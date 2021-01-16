انفجار يقتل شرطيين في أفغانستان

المصدر: د ب أ

لقي ضابطا شرطة أفغانيان حتفهما وأصيب ثالث صباح اليوم، عندما انفجرت قنبلة مغناطيسية مزروعة بسيارتهم في العاصمة الأفغانية، بحسب ماذكرته شرطة كابول.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن انفجار كابول، ولكن الحكومة تحمِّل حركة طالبان مسؤولية وقوع مثل هذه الهجمات.

وقتلت مجموعة تابعة لحركة طالبان المتشددة 12 من عناصر قوات الأمن المحلية في إقليم هيرات، غربي أفغانستان، أمس.

وقال تورلاي طاهري، وسردار بهادوري، اليوم، إن عناصر قوات الأمن كانوا يتناولون وجبة العشاء مساء يوم أمس عندما فتح المتشددون النار عليهم في منطقة غوريان.

وقال المسؤولان إن المهاجمين المتشددين استولوا على أسلحة الجنود ولاذوا بالفرار، وتعد غوريان واحدة من أكثر المناطق اضطراباً في الإقليم، حيث تسيطر حركة طالبان على معظم أراضيه.

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