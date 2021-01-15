ذو القرنين يطالب بعفو رئاسي.. ومبرراته تورط ترامب

المصدر: وكالات

طالب جيكوب تشانسلي، الملقب بالرجل ذي القرنين، الذي يعد أبرز من هاجم مبنى الكابيتول، بإصدار عفو رئاسي عنه نتيجة الجرائم الخطيرة التي ارتكبها خلال اقتحام مبنى الكونغرس.

وأوضح جيكوب تشانسلي في مبرراته ما قد يؤدي إلى توريط للرئيس دونالد ترامب، وفقاً لـ "سكاي نيوز عربية".

وكشف المحامي ألبرت واتكينز لشبكة "سي أن أن" أن "موكله لم يكن عنيفا، ويجب أن يحصل على عفو رئاسي، ذلك بأنه شعر بأنه كان يلبي دعوة ترامب لدخول المبنى".

وحدد مكتب التحقيقات الفيدرالي أكثر من 200 مشتبه في أحداث اقتحام الكونغرس، ويواجه هؤلاء اتهامات تتراوح بين انتهاك قوانين فيدرالية والسرقة وحيازة أسلحة وأخرى وصفت بالخطيرة.

ونظر البعض إلى تشانسلي بنوع من السخرية بسبب الهيئة التي ظهر عليها في الأحداث، خاصة القرنين والفراء التي وضعها على رأسه، واعتبر البعض أن مسألته هامشية في الأحداث.

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