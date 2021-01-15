تحقيقات جديدة ضد ساركوزي في قضايا فساد

المصدر: د ب أ

يجري القضاء الفرنسي في الوقت الراهن تحقيقات في الأنشطة الاستشارية للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي ارتبطت فيما يرجَّح بقضايا فساد.

وقالت وسائل إعلام فرنسية، اليوم، إن هذه التحقيقات الأولية تتعلق بأمور منها اتهامه بممارسة استغلال النفوذ بصورة غير مشروعة.

وأكدت دوائر قضائية أن التحقيقات فتحت بالفعل دون أن تتطرق إلى تفاصيل.

وطالما استهدف القضاء الفرنسي الرئيس الأسبق ساركوزي (65 عاماً) على خلفية قضايا فساد.

وكان الادعاء العام طالب، خلال القضية المثيرة للرأي العام عن تلقي ساركوزي رشى وتورطه في استغلال النفوذ التي عُقدت جلستها في ديسمبر الماضي، بسجن الرئيس الأسبق أربعة أعوام.

ويتهم الادعاء العام الفرنسي ساركوزي بمحاولة معرفة أسرار التحقيق عبر محامٍ كبير.

ومن المقرر إعلان الحكم على ساركوزي الذي حكم فرنسا من 2007 إلى 2012 أول مارس المقبل.

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