إندونيسيا تأمر شركات الطيران بفحص طائرات بوينغ بعد تحطم إحداها

المصدر: د ب أ

أمرت وزارة النقل الإندونيسية شركات الطيران في البلاد بفحص طائراتها القديمة المعروفة باسم بوينغ 737 الكلاسيكية، بعد تحطم طائرة ركاب من هذا الطراز لشركة سريويجايا اير يوم السبت وعلى متنها 62 شخصا.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن أديتا إيراواتي، المتحدثة باسم وزارة النقل، كتبت في رسالة نصية: "هذا إجراء وقائي على أنواع مماثلة من الطائرات التي تعمل في إندونيسيا.. إنها ممارسة شائعة في البلدان الأخرى".

ولم يتضح سبب التحطم حتى الآن - ولا يزال الغواصون يحاولون استعادة مسجل صوت قمرة القيادة من الحطام في بحر جاوة.

وتم انتشال مسجل بيانات الرحلة أمس الأول الثلاثاء.

ويقوم عمال الإنقاذ بجلب أكياس من الرفات البشرية لتحديد هوية أصحابها ، إلى جانب أجزاء من طائرة بوينغ 737-500، التي كان عمرها نحو 27 عاما.

وتندرج طائرات بوينغ 737-300 و400 و500 تحت السلسلة الكلاسيكية.

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