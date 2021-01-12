الاعتداء بالضرب على رئيس وزراء فنلندا السابق جوها سيبيلا

المصدر: د ب أ

أدانت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين وسياسيون بارزون آخرون اليوم الثلاثاء الاعتداء على رئيس الوزراء السابق يوها سيبيلا بالقرب من البرلمان.

وقال سيبيلا، الزعيم السابق لحزب الوسط ورئيس الوزراء بين عامي 2015 و2019، لقناة "ام تي في 3" إنه تعرض للكم في 7 يناير من مهاجم مجهول وجه له الشتائم أيضا.

ولم يوضح سيبيلا ما إذا كان قد أصيب بأي إصابات.

وقالت صحيفة "التاليهتي"، التي نشرت القصة، إنه أصيب بكدمة. وتجري الشرطة حاليا تحقيقا في الحادث.

وكتبت مارين زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي على تويتر "الاعتداء على عضو في البرلمان يضر بالأفراد والبرلمان بأكمله".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز