إغلاق نُصب واشنطن لوجود تهديدات بتعطيل مراسم تنصيب بايدن

المصدر: رويترز

قالت هيئة المتنزهات الوطنية الأمريكية اليوم الاثنين إنها أغلقت نُصب واشنطن حتى 24 يناير لوجود تهديدات مستمرة من جماعات شاركت في أحداث الشغب بمبنى الكونغرس الأمريكي الأسبوع الماضي بتعطيل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن يوم 20 يناير.

وفي بيان بموقعها الالكتروني قالت هيئة المتنزهات إن التهديدات تشمل التعطيل المحتمل "لتجهيز وتنفيذ أحداث التنصيب التي تدور في عدة أنحاء من المتنزهات" في ناشونال مول بوسط العاصمة الأمريكية.

وجاء في البيان "ردا على ذلك، ستعلق هيئة المتنزهات الوطنية زيارات نُصب واشنطن اعتبارا من 11 يناير 2021 حتى 24 يناير 2021 ويمكن أن تقدم على إغلاق مؤقت للمنافذ العامة إلى الطرق وأماكن انتظار السيارات والحمامات في ناشونال مول وميموريال باركس إذا دعت الظروف لذلك حماية للسلامة العامة وموارد المتنزهات".

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