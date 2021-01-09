سرقة كمبيوتر محمول من مكتب بيلوسي أثناء اقتحام الكابيتول

المصدر: رويترز

قال مساعد في الكونغرس لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أمس الجمعة إن جهاز كمبيوتر محمول سرق من مكتبها خلال اقتحام مبنى الكونغرس (الكابيتول) يوم الأربعاء.

وأضاف درو هاميل مساعد بيلوسي على تويتر أن الكمبيوتر المحمول كان مخصصا لغرفة المؤتمرات وكان يستخدم للعروض فيها. وأحجم عن تقديم مزيد من التفاصيل.

وسرقة الأجهزة الإلكترونية من مكاتب الكونغرس تشكل مصدر قلق مستمر منذ اقتحام أنصار الرئيس دونالد ترامب للمبنى.

وقال السناتور جيف ميركلي وهو ديمقراطي على تويتر إن جهاز كمبيوتر محمول اختفى أيضا من مكتبه.

وقال القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي مايكل شيروين أول أمس الخميس إن بعض السرقات قد تعرض ما وصفه بجوانب متعلقة بالأمن القومي للخطر.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز