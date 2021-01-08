بعد رحيل ميركل.. تعرَّف إلى المستشار الألماني المحتمل

المصدر: د ب أ

يفكر وزير الصحة الألماني، ينس شبان، في الترشح لمنصب المستشار عن حزبه المسيحي الديمقراطي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، في الانتخابات التشريعية المقررة الخريف المقبل.

وذكرت مجلة "دير شبيغل"، في تقرير اليوم، نقلاً عن ستة من مسؤولي الحزب، أن شبان، الذي ارتفعت شعبيته بين الناخبين خلال جائحة كورونا، كان يستطلع آراء زملائه في الحزب لقياس مدى الدعم لهذه الخطوة.

كما ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن شبان يفكر في الترشح لمنصب المستشار.

ولطالما اعتبر شبان، البالغ من العمر 40 عاماً، نجماً صاعداً في حكومة ميركل، وأظهر استطلاع للرأي الشهر الماضي أنه السياسي الأكثر شعبية في ألمانيا متفوقاً على المستشارة ميركل.

ووفقاً للاستطلاع الذي أجراه معهد "كانتار" بتكليف من صحيفة "بيلد"، قال 52% ممن شملهم الاستطلاع إن شبان يجب أن يؤدي دوراً رئيساً في السياسة الألمانية في عام 2021، ارتفاعاً من 28% في نهاية عام 2019.

وبلغت نسبة تأييد ميركل 51%، بزيادة 11 نقطة مئوية مقارنة بعام 2019.

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