بوش: أحداث الكابيتول "تمرّد" يليق بـ "جمهوريات الموز"

المصدر: أ ف ب

شنّ الرئيس الأمريكي الأسبق الجمهوري جورج دبليو بوش هجوماً عنيفاً على القادة الجمهوريين الذين أجّجوا حالة "التمرّد"، التي شهدها مبنى الكابيتول أمس الأربعاء، والتي تليق بـ "جمهوريات الموز وليس بجمهوريتنا الديمقراطية".

وقال بوش في بيان "هكذا يتمّ الطعن بنتائج الانتخابات في جمهوريات الموز، لكن ليس في جمهوريتنا الديمقراطية".

وأضاف "لقد هالني السلوك غير المسؤول لبعض القادة السياسيين منذ الانتخابات وقلّة الاحترام التي ظهرت اليوم تجاه مؤسساتنا وتقاليدنا وقواتنا الأمنية".

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